В столице за сутки зафиксировали 2384 новых случая коронавирусной инфекции. Этот показатель является рекордным с начала 2022 года. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, с начала эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 361 128 случаев COVID-19, при этом от болезни выздоровели 333 290 инфицированных (739 - за минувшие сутки), при этом умерли 8474 киевлянина умерли (10 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди новых больных более 500 детей. В больницы госпитализировали 135 больных коронавирусом и 49 человек с подозрением на COVID и пневмониями. Известно, что наибольшее количество заболевших находится в в Дарницком (396), Оболонском (325) и Деснянском (292) районах.

Читайте также, в Украине за прошлые сутки, 27 января, зафиксировано 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них – 5 341, медработников – 808), что является абсолютным антирекордом.

Кроме того, на территории Украины в ближайшие недели ожидается в среднем до 40 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки. Реальные показатели заболеваемости будут сильно зависеть от возможностей системы тестирования, которая уже сейчас имеет признаки перегрузки.