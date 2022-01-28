На территории рыбной фермы, которая находится в Греции, от холода погибли сотни тысяч рыб. Об этом сообщает новоcтное агентство Reuters.

Морские лещи и белые морские караси начали всплывать на поверхность лагуны после падения температуры до нуля. Работник фермы сообщил, что погибло около 50 тонн рыбы, что привело к огромным убыткам.

Сотни тысяч выращенных на ферме рыб погибли от холода в лагуне на северо-западе Греции после того, как на этой неделе на страну обрушилась сильная метель.

Drone video shows thousands of dead fish on the surface of a lagoon in north-western Greece. The dead fish, all seabream and white seabream, appeared after temperatures in the lagoon had dropped as low as zero degrees Celsius https://t.co/4wM8lzNwUC pic.twitter.com/uJHxCN8GVd — Reuters (@Reuters) January 27, 2022

Читайте также, в Хаджибейском лимане, который находится возле Одессы, зафиксировали массовый мор рыбы и креветок. Дождливая погода и жара повлияли на резкий рост и цветение водорослей, из-за этого уровень кислорода в воде снизился до опасного, в результате этого начали гибнуть креветки и рыба.

Кроме того, в Черкасской области рядом с селом Яблоновка Звенигородского района произошел массовый мор рыбы в речке Рось. Во время обследования реки инспекторы обратили внимание на специфический затхлый запах и наблюдали подход малька рыбы на поверхности воды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.