На территории рыбной фермы, которая находится в Греции, от холода погибли сотни тысяч рыб. Об этом сообщает новоcтное агентство Reuters.

Морские лещи и белые морские караси начали всплывать на поверхность лагуны после падения температуры до нуля. Работник фермы сообщил, что погибло около 50 тонн рыбы, что привело к огромным убыткам.

Drone video shows thousands of dead fish on the surface of a lagoon in north-western Greece. The dead fish, all seabream and white seabream, appeared after temperatures in the lagoon had dropped as low as zero degrees Celsius https://t.co/4wM8lzNwUC pic.twitter.com/uJHxCN8GVd