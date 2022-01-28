"Парламент, который идет на каникулы в острейший период кризиса в стране, заслуживает только роспуска" - Бойко [ Редактировать ]
В то время, когда страна находится в глубоком кризисе, а люди страдают от высоких тарифов и безумного роста цен на все, не имея возможности купить даже самое необходимое, парламент по инициативе фракции "слуг" принимает безответственное и циничное решение – уйти на каникулы. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах парламента.
По словам оппозиционного депутата, ОП-ЗЖ выступала категорически против смены календарного плана работы парламента и не голосовала за это позорное, циничное решение.
"Когда страна находится в такой тяжелой ситуации, депутатам нужно работать гораздо больше, а не идти на каникулы. ОП-ЗЖ требовала проголосовать за изменения в государственный бюджет, касающиеся увеличения финансирования медицины, повышения соцстандартов, запрета на поднятие тарифов и возврата к регулированию цен на товары первой необходимости. За все, что помогло бы людям пережить этот непростой период", – сказал Юрий Бойко.
Оппозиционный политик добавил, что "слуги" и их приспешники в очередной раз продемонстрировали, что "заботятся" о гражданах только на словах, и разошлись на каникулы, бросив людей на произвол судьбы.
"Этот парламент с мизерным уровнем доверия доказал свою абсолютную несостоятельность. Единственный выход, который поможет сохранить страну, из-за действий власти дилетантов бешеными темпами катящуюся в бездну, – перевыборы. В Верховную Раду должны прийти именно те политические силы, которые будут работать на благо людей, вернут экономическую стабильность и мир", – резюмировал Юрий Бойко.
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