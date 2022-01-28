Научно-исследовательский корабль Украины отправится в Антарктиду впервые за двадцатилетний период. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве сообщили, что ледокол "Ноосфера" является первым украинским судном, оснащенным суперсовременной системой динамического позиционирования.

Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Ноосфера" сегодня отправляется в свой первый рейс в Антарктиду.

Читайте также, украинцы покорили самую высокую точку в Антарктиде, гору Винсон, высотой почти 5 километров. В экспедиции были 10 человек, данная экспедиция была самой массовой, ранее эту вершину смогли покорить лишь семь украинцев.

Кроме того, на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде отправилась 26-ая украинская экспедиция. Чтобы заменить дизельное хозяйство, сначала полярникам предстоит обустроить новые железобетонные конструкции, рассчитанные на длительные морозы и высокую влажность.