Міністр оборони відзвітував у парламенті: скільки військових стягнула Росія до рубежів [ Редактировать ]
Шість десантних кораблів із Північого та Балтійського флотів Російської Федерації можуть зайти в Чорне море. Про це заявив наш міністр оборони, звітуючи в парламенті. І запевнив - за цими суднами ведуть спостереження. І не лише Україна, а й Сполучені Штати. Говорив міністр й про ситуацію біля українських кордонів. То скільки військових стягнула Росія до рубежів? І як українська армія готується дати відсіч? Докладніше - Анна Каменєва.
Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні. Близько ста тридцяти тисяч російських вояків. Та й техніки побільшало ненабагато,- запевняє міністр оборони.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових - це істугна, корсар, джевеліни - напорядок більша, ніж кількість потенційних мішеней.
Силовики стежать і за північним напрямком - кордоном із Білорусією.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом, наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, аніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні.
При цьому Україна продовжує отримувати допомогу від країн-партнерів - і фінансову, і військову. А те, що вже одержала - значно більше, ніж розповідають журналісти,- каже міністр. Але подробиць, що саме і скільки доправили ті ж Сполучені Штати, міністр не розголошує. Та очільник Міноборони переконує: Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Зараз наш головний посил - тримаємо стрій, тримаємо спокій. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу.
Триває робота і з комплектування батальйонів територіальної оборони.
Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":
Вже розгорнуті бригади територіальної оборони за штатним розписом мирного часу у всіх прикордонних областях. До кінця лютого цей процес буде завершений у всіх областях України, тобто буде сформовано 25-27 бригад територіальної оборони, більше 150 батальйонів.
На обладнання пунктів тероборони парламент планує виділити майже 3 мільярди гривень. І це рішення розглянуть у вівторок. Опозиція вимагає ще й збільшити фінансування Зройних сил.
Олексій Гончаренко, народний депутат "Європейська Солідарність":
На 50 млрд і це те, що дозволить сьогодні збільшити зарплату військовослужбовцям, зреалізувати ракетну програму, тобто кошти на державне оборонне замовлення.
Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина":
Не відправляти гроші на якісь інфраструктурні об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні сили України.
Гроші необхідні,- кажуть у міноборони. Та наразі - узгоджують з урядовцями конкретну суму. Утім часу в Кабміну обмаль. Бо 1 лютого нардепи відкриють сьому сесію Верховної Ради і підуть над ва тижні на карантин.
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