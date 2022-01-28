Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні.

Шість десантних кораблів із Північого та Балтійського флотів Російської Федерації можуть зайти в Чорне море. Про це заявив наш міністр оборони, звітуючи в парламенті. І запевнив - за цими суднами ведуть спостереження. І не лише Україна, а й Сполучені Штати. Говорив міністр й про ситуацію біля українських кордонів. То скільки військових стягнула Росія до рубежів? І як українська армія готується дати відсіч? Докладніше - Анна Каменєва.

Ситуація біля українських кордонів майже така, як і торік навесні. Близько ста тридцяти тисяч російських вояків. Та й техніки побільшало ненабагато,- запевняє міністр оборони.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових - це істугна, корсар, джевеліни - напорядок більша, ніж кількість потенційних мішеней.

Силовики стежать і за північним напрямком - кордоном із Білорусією.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Що стосується російських військ, які прибувають на навчання до Білорусі. За своїм складом, наразі вони більше схожі на окупаційний контингент, аніж на ударну групу. І представляють більшу загрозу Мінську, ніж Україні.

При цьому Україна продовжує отримувати допомогу від країн-партнерів - і фінансову, і військову. А те, що вже одержала - значно більше, ніж розповідають журналісти,- каже міністр. Але подробиць, що саме і скільки доправили ті ж Сполучені Штати, міністр не розголошує. Та очільник Міноборони переконує: Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Зараз наш головний посил - тримаємо стрій, тримаємо спокій. Збройні сили України повністю готові до відсічі ворогу.

Триває робота і з комплектування батальйонів територіальної оборони.

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Вже розгорнуті бригади територіальної оборони за штатним розписом мирного часу у всіх прикордонних областях. До кінця лютого цей процес буде завершений у всіх областях України, тобто буде сформовано 25-27 бригад територіальної оборони, більше 150 батальйонів.

На обладнання пунктів тероборони парламент планує виділити майже 3 мільярди гривень. І це рішення розглянуть у вівторок. Опозиція вимагає ще й збільшити фінансування Зройних сил.

Олексій Гончаренко, народний депутат "Європейська Солідарність":

На 50 млрд і це те, що дозволить сьогодні збільшити зарплату військовослужбовцям, зреалізувати ракетну програму, тобто кошти на державне оборонне замовлення.

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина":

Не відправляти гроші на якісь інфраструктурні об'єкти, ще якісь речі, але натомість швиденько вносити зміни і перекидати гроші з тої галузі на Збройні сили України.

Гроші необхідні,- кажуть у міноборони. Та наразі - узгоджують з урядовцями конкретну суму. Утім часу в Кабміну обмаль. Бо 1 лютого нардепи відкриють сьому сесію Верховної Ради і підуть над ва тижні на карантин.