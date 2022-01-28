Цього разу вправлялися у веденні вогню на відстань до 20 кілометрів.

Українські військові готуються надати гідну відсіч у разі посилення агресії щодо нашої країни. Цього разу тренувалися стримувати напад, якщо такий відбудеться, з боку тимчасово окупованого Криму. Кажуть, тут важлива не лише точність, а й швидкість та злагодженість дій розрахунків. Тож такі вишколи ніколи не зайві.

Безпілотник розвідки виявив активність умовного противника на південних рубежах. Колони живої сили та бронетехніки рухаються в напрямку української лінії оборони з території тимчасово окупованого Криму. Їм назустріч негайно вирушають підрозділи важкої артилерії. Це легенда навчань, що відбулися на Херсонщині.

Ще мить і підрозділ готовий зустріти ворога. Так військові відпрацьовують швидкість розгортання гаубичних батарей та підготовку їх до ведення вогню.

Військовослужбовець Збройних сил України:

Щоб постійно підтримувати бойову готовність підрозділу, заняття ми проводимо майже кожен день, виконуємо різні нормативи щодо ведення вогню, щодо швидкого приведення гармат до бою.

-6 кілометрів ми можемо бити з цієї красуні прямою наводкою. Якщо ворог далі - ми працюємо панорамою.

Цього разу вправлялися у веденні вогню на відстань до 20 кілометрів.

-Все залежить від навченості особового складу, від їхніх дій злагоджених. Якщо в підрозділі є злагодженість, то їм калібр не заважає, хото 122, хоть 152, хоть 80. Вони будуть однаково вкладатися в потрібний час.

Вчасно покинути позицію не менш важливо, ніж точно відпрацювати по цілях,- кажуть військові. Адже ворог у відповідь стрілятиме.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Командири взводів в ході тренування майстерно управляли підпорядкованими підрозділами в ході заняття вогневих позицій, виконання завдань щодо знищення умовного противника та своєчасного залишення району вогневих позицій. Розвідка, яка підпорядкована командуванню ОС ЗСУ, пильно стежить за обстановкою.

За словами командувача, такі навчання відбуваються регулярно, аби підрозділи були готові надати гідну відсіч агресорові в разі необхідності.