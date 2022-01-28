Саме так, на його думку, вдасться вирішити питання дефіциту кадрів. Компанія має проблему з постачанням, на підприємствах бракує працівників.

Тому постановили не випускати нові моделі електромобілів, а зосередитися на розширенні виробництва. Свого робота Маск презентував торік. Його зріст - 173 сантиметри, вага - 57 кілограмів.

Може ходити зі швидкістю 8 кілометрів за годину та підіймати предмети - завважки до 20-ти кілограмів.

Виробництво роботів буде пріоритетом Tesla цьогоріч, а згодом взагалі може стати "важливішим, ніж автомобільний бізнес" - заявив бізнесмен.