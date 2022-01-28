Помогал в заключении контрактов с больницей: депутата задержали на взятке [ Редактировать ]
В пятницу, 28 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Так, депутат способствовал в заключении контрактов с больницей в Житомирской области.
Его имя пока не уточняется, поймали на "горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен.
По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Детали обещают раскрыть позже.
Читайте также, в Винницкой области на получении взятки в 2 тысячи долларов разоблачили заместителя руководителя аппарата аппарата одного из горрайонных судов. Чтобы получить средства и затянуть рассмотрение дела, женщина похитила материалы административного производства.
Кроме того, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.
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