В пятницу, 28 января, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили одного из народных депутатов на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, депутат способствовал в заключении контрактов с больницей в Житомирской области.

Его имя пока не уточняется, поймали на "горячем" во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен.

По данным следствия, чиновник получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Детали обещают раскрыть позже.

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Кроме того, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

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