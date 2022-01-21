В Одесской области правоохранители задержали нечистую на руку чиновницу городского совета населенного пункта Южный. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, злоумышленница требовала 15% от стоимости выполненных работ у учредителя предприятий за несоздание искусственных препятствий, согласование и обеспечение финансирования выполненных работ по тендерам по капитальному ремонту внутренних систем электроснабжения жилого дома и капремонту пассажирских лифтов на сумму 1,7 миллионов гривен.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали чиновницу после получения 255 тысяч гривен неправомерной выгоды. В настоящее время решаются вопросы по сообщению задержанной о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Кроме того, в Николаевской области прокурор попался на получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов. Прокурор отдела требовал у родственника подозреваемого предоставить ему взятку за изменение ранее уведомленному лицу подозрения.

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