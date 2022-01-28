І засідання, на якому обирають запобіжний захід "дніпровському стрільцю" Артемію Рябчуку ще триває. Суддя досі у нарадчій кімнаті. Прокуратура просить для нацгвардійця два місяці арешту без права внесення застави. Перед тим, як іти приймати рішення, суддя дав слово Рябчуку. І ось, що він сказав.

Артемій Рябчук, підозрюваний: