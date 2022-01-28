Справа дніпровського стрілка: що хлопець сказав у суді [ Редактировать ]
І засідання, на якому обирають запобіжний захід "дніпровському стрільцю" Артемію Рябчуку ще триває. Суддя досі у нарадчій кімнаті. Прокуратура просить для нацгвардійця два місяці арешту без права внесення застави. Перед тим, як іти приймати рішення, суддя дав слово Рябчуку. І ось, що він сказав.
Артемій Рябчук, підозрюваний:
Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком, полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать то время - 26-27 число ночью. Мое единственное желание, это - не отправлять меня на гауптвахту, а в следственный изолятор, это всьо.
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