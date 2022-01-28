Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: почалися слухання у справі [ Редактировать ]
Півтора року слідства і нарешті - суд. Справу щодо авіакатастрофи 26 АНа - починають слухати в Чугуєві. Нагадаю, трагедія сталася у вересні 20-го. Тоді, під час навчальних польотів, упав та загорівся військовий літак. 26 курсантів на його облавку загинули. Вижив лише один хлопець.
І от сьогодні до суду прийшли родичі жертв. Батьки, чиї діти більше ніколи не піднімуться в небо. Про що вони говорили цього дня?
До Чугуївського міського суду підходять батьки з портретами своїх загиблих дітей.
-Вот там два летчика, вот Рома Корчёвский и Вова Олабин были на том самолете рядом с Богданом Кишеней. Это ребята-штурмана.
Тетяна Корчовська, мати загиблого Романа Корчовського:
Він був пілотом з Вовою Алабіним. Два льотчика. Випускники. Найкращі льотчики, які пройшли великий курс і на послідніх польотах їм не дали возможності здійснити свою мрію, чим вони жили.
Батько загиблого Дмитра Студінського розповідає - його син навчався на штурмана.
-Ну він перейшов уже на 5-й курс. Це йому було 21 рік.
Сини розповідали батькам, що літати доводилося на несправних старих машинах.
Віталій Студінський, батько загиблого Дмитра Студінського:
Діти говорили, що літаки вже такі давні, що на них вже страшно літать. Цей літак для того, щоб вийшов в польот, у нього був отказ, його там бистренько устраняли, опять не пішло, опять устраняли. І наконец-то устранили, випустили. І на цьому все закінчилось.
Згадують батьки і про порушення, які були під час останнього рокового польоту.
Вадим Олабін, батько загиблого Володимира Олабіна:
Ромка Корчевский был за штурвалом, а мой Вова должен был садиться за штурвал. Все вы знаете, что одной из причин, которая привела к трагедии, это замена так сказать экипажа, курсанты должны были на ходу меняться там в воздухе. Т.е. конструктивные особенности самолета не позволяют без поднятия с места бортинженера, который должен следить за приборами, должен вовремя сказать о том, что, допустим, призошёл отказ двигателя, невозможно это сделать.
Родичі загиблих побоюються, що справу затягують. І вимагають справедливого покарання винуватців.
Віталій Студінський, батько загиблого Дмитра Студінського:
Таке, яке передбачене законом. По закону, конечно, только по закону. Стільки дітей угробить.
У залі суду - 35 потерпілих. Це родичі загиблих. Прийшов і курсант В'ячеслав Золочевський, він вижив у авіатрощі. Прибули і представники Міністерства оборони - відомство також визнали потерпілою стороною.
На лаві підсудних - шестеро військових, колишні: командир військової частини, заступники, керівник польотів, начальник військового вишу та екскомандувач Повітряних сил. Тобто всі, хто давав дозвіл на конвеєрні польоти. Саме такий вид навчання, коли літак сідав, і одразу ж злітав - на думку прокуратури, і призвів до трагедії.
Павло Юхимович, заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил:
Ключові службові особи, які причетні якраз до так званого надання дозволу на зліт з конвеєра, сьогодні в статусі обвинувачених.
У залі суду й колишній командувач військових сил Сергій Дроздов. Він тепер - на свободі.
Павло Юхимович, заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил:
Обвинувачуваний Дроздов зараз без запобіжного заходу. Печерським судом було нам відмовлено в подовженні йому запобіжного заходу.
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