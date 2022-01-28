Згадують батьки і про порушення, які були під час останнього рокового польоту.

Півтора року слідства і нарешті - суд. Справу щодо авіакатастрофи 26 АНа - починають слухати в Чугуєві. Нагадаю, трагедія сталася у вересні 20-го. Тоді, під час навчальних польотів, упав та загорівся військовий літак. 26 курсантів на його облавку загинули. Вижив лише один хлопець.

І от сьогодні до суду прийшли родичі жертв. Батьки, чиї діти більше ніколи не піднімуться в небо. Про що вони говорили цього дня?

До Чугуївського міського суду підходять батьки з портретами своїх загиблих дітей.

-Вот там два летчика, вот Рома Корчёвский и Вова Олабин были на том самолете рядом с Богданом Кишеней. Это ребята-штурмана.

Тетяна Корчовська, мати загиблого Романа Корчовського:

Він був пілотом з Вовою Алабіним. Два льотчика. Випускники. Найкращі льотчики, які пройшли великий курс і на послідніх польотах їм не дали возможності здійснити свою мрію, чим вони жили.

Батько загиблого Дмитра Студінського розповідає - його син навчався на штурмана.

-Ну він перейшов уже на 5-й курс. Це йому було 21 рік.

Сини розповідали батькам, що літати доводилося на несправних старих машинах.

Віталій Студінський, батько загиблого Дмитра Студінського:

Діти говорили, що літаки вже такі давні, що на них вже страшно літать. Цей літак для того, щоб вийшов в польот, у нього був отказ, його там бистренько устраняли, опять не пішло, опять устраняли. І наконец-то устранили, випустили. І на цьому все закінчилось.

Згадують батьки і про порушення, які були під час останнього рокового польоту.

Вадим Олабін, батько загиблого Володимира Олабіна:

Ромка Корчевский был за штурвалом, а мой Вова должен был садиться за штурвал. Все вы знаете, что одной из причин, которая привела к трагедии, это замена так сказать экипажа, курсанты должны были на ходу меняться там в воздухе. Т.е. конструктивные особенности самолета не позволяют без поднятия с места бортинженера, который должен следить за приборами, должен вовремя сказать о том, что, допустим, призошёл отказ двигателя, невозможно это сделать.

Родичі загиблих побоюються, що справу затягують. І вимагають справедливого покарання винуватців.

Віталій Студінський, батько загиблого Дмитра Студінського:

Таке, яке передбачене законом. По закону, конечно, только по закону. Стільки дітей угробить.

У залі суду - 35 потерпілих. Це родичі загиблих. Прийшов і курсант В'ячеслав Золочевський, він вижив у авіатрощі. Прибули і представники Міністерства оборони - відомство також визнали потерпілою стороною.

На лаві підсудних - шестеро військових, колишні: командир військової частини, заступники, керівник польотів, начальник військового вишу та екскомандувач Повітряних сил. Тобто всі, хто давав дозвіл на конвеєрні польоти. Саме такий вид навчання, коли літак сідав, і одразу ж злітав - на думку прокуратури, і призвів до трагедії.

Павло Юхимович, заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил:

Ключові службові особи, які причетні якраз до так званого надання дозволу на зліт з конвеєра, сьогодні в статусі обвинувачених.

У залі суду й колишній командувач військових сил Сергій Дроздов. Він тепер - на свободі.

Павло Юхимович, заступник керівника спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об'єднаних сил:

Обвинувачуваний Дроздов зараз без запобіжного заходу. Печерським судом було нам відмовлено в подовженні йому запобіжного заходу.

За порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби - підозрюваним військовим загрожує до 15-ти років ув'язнення. Через можливий великий термін покарання адвокати останніх попросили, щоб справу розглядала ціла колегія суддів. Її мають обрати найближчим часом.