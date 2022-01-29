Президенти України та Франції домовилися якнайшвидше провести перемови "Нормандської четвірки" [ Редактировать ]
Якнайшвидше провести перемови "Нормандської четвірки" домовилися президенти України та Франції. Напередодні Еммануель Макрон телефонував Володимиру Зеленському.
Окрім активізації переговорного процесу щодо Донбасу також обговорили зменшення напруги довкола українських кордонів.
Зазначу, що перед розмовою з Зеленським Макрон провів телефонні переговори з Путіним. Вони тривали більш як годину.
по теме
Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.
Ще закликав спокійно ставитися до рішення окремих країн вивезти дипломатів з Києва.
Володимир Зеленський наголосив: наша держава готова до предметного діалогу та конкретних рішень. Щоправда, яких - в Офісі Президента не уточнюють.
Про це заявив Президент України під час зустрічі з політичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції.
CNN із посиланням на неназваного українського високопосадовця повідомила, що, начебто, "розмова відбувалася недобре".