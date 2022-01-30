В "Борисполе" собака обнаружила крупнейшую партию наркотиков [ Редактировать ]
В международном аэропорту "Борисполь" служебная собака обнаружила партию наркотиков, состоящую из 2 тысяч таблеток. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.
Таким образом, оба мужчины, которые перевозили наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1 000 таблеток, у другого - 900.
В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.
Читайте также, в столичном аэропорту "Борисполь" в чемодане у иностранного гражданина обнаружили огромное количество медицинских препаратов, которые можно переделать в наркотические. Гражданин Кувейта пытался вывезти из страны чемодан, где находилось 56 капсул медпрепарата.
Кроме того, столичные сотрудники правоохранительных органов накрыли канал доставки каннабиса в Киев. В ходе следственных действий, правоохранители провели 12 обысков на территории Херсонской области, где зафиксировали деятельность 6 злоумышленников.
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