В международном аэропорту "Борисполь" служебная собака обнаружила партию наркотиков, состоящую из 2 тысяч таблеток. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Таким образом, оба мужчины, которые перевозили наркотики (1968 и 1969 года рождения), прибыли из Шарм-эль-Шейха (Египет). У одного из них служебный пес обнаружил 1 000 таблеток, у другого - 900.

В пункте пропуска "Борисполь" с привлечением служебной собаки пограничники в двух случаях обнаружили 1 900 таблеток Decancit SR, содержащих псевдоэфедрин. Он относится к прекурсорам, оборот которых в Украине ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Читайте также, в столичном аэропорту "Борисполь" в чемодане у иностранного гражданина обнаружили огромное количество медицинских препаратов, которые можно переделать в наркотические. Гражданин Кувейта пытался вывезти из страны чемодан, где находилось 56 капсул медпрепарата.

Кроме того, столичные сотрудники правоохранительных органов накрыли канал доставки каннабиса в Киев. В ходе следственных действий, правоохранители провели 12 обысков на территории Херсонской области, где зафиксировали деятельность 6 злоумышленников.