В столичном аэропорту "Борисполь" в чемодане у иностранного гражданина обнаружили огромное количество медицинских препаратов, которые можно переделать в наркотические. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Гражданин Кувейта пытался вывезти из страны чемодан, где находилось 56 капсул медпрепарата, который, в случаев неконтролируемого употребления, превращаются в наркотические. Он направлялся на рейс в Стамбул.

Отмечается, что на пассажира составлен протокол о нарушении порядка прохождения "зеленым коридором" (ст. 471 Таможенного кодекса Украины).

Фото: Facebook

Читайте также, столичные сотрудники правоохранительных органов накрыли канал доставки каннабиса в Киев. В ходе следственных действий, правоохранители провели 12 обысков на территории Херсонской области, где зафиксировали деятельность 6 злоумышленников.

Кроме того, киевские таможенники изъяли два чемодана "наркотиков" стоимостью около 2 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул. В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через "зеленый коридор" обнаружили более 10 тысяч блистеров препарата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.