В "Борисполе" арестовали иностранца с огромной партией наркотиков [ Редактировать ]
В столичном аэропорту "Борисполь" в чемодане у иностранного гражданина обнаружили огромное количество медицинских препаратов, которые можно переделать в наркотические. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
Гражданин Кувейта пытался вывезти из страны чемодан, где находилось 56 капсул медпрепарата, который, в случаев неконтролируемого употребления, превращаются в наркотические. Он направлялся на рейс в Стамбул.
Отмечается, что на пассажира составлен протокол о нарушении порядка прохождения "зеленым коридором" (ст. 471 Таможенного кодекса Украины).
Фото: Facebook
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Кроме того, киевские таможенники изъяли два чемодана "наркотиков" стоимостью около 2 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул. В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через "зеленый коридор" обнаружили более 10 тысяч блистеров препарата.
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