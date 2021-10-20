Столичные сотрудники правоохранительных органов накрыли канал доставки каннабиса в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе следственных действий, правоохранители провели 12 обысков на территории Херсонской области, где зафиксировали деятельность 6 злоумышленников, которые занимались посевом, выращиванием и поставками конопли в столицу.

Отмечается, что были изъяты 7 килограмм конопли, а также другие вещественные доказательства (170 кустов конопли). Помимо всего было найдено оружие и боеприпасы. В настоящее время все участники группировки задержаны и ожидают меру пресечения.

Фото: Киевская горпрокуратура

Читайте также, в одном из населенных пунктов, который находится на приграничной территории Закарпатья, правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая была спрятана под землей. У 48-летнего подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого нашли доказательства совершенного преступления.

Кроме того, в Херсонской области сотрудники полиции сожгли урожай насаждений конопли, обнаруженный в одном из населенных пунктов в минувшие выходные. Наркотики были обнаружены на территории Чаплынской территориальной общины.

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