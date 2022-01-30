Узагалі, український президент цього тижня багато говорив про війну та істерію навколо можливого вторгнення, яку останні кілька тижнів активно тиражують західні ЗМІ. На брифінгу з іноземними журналістами Володимир Зеленський ще раз наголосив: ми не применшуємо небезпеки, але нагнітати паніку і піддаватися на провокації - не варто.

Володимир Зеленський, президент України:

У нас що тут їздять танки по наших вулицях? Ні, але відчуття таке, якщо ти тут не знаходишся, відчуття таке в Англії, в Германії, у Франції, в Литві, я розмовляю з президентом Литви з іншими лідерами - відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть - це не так. Нам не потрібна ця паніка. Нам потрібна єдність нашого народу, народ повинен бути впевнений у своїх: армії, у своєму президентові.