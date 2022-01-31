Знайшлися українські рибалки, які зникли в Азовському морі [ Редактировать ]
Знайшлися українські рибалки, які зникли в Азовському морі минулого тижня. Про це повідомив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.
За його даними, двоє чоловіків нині у лікарні на Херсонщині. Відомо, що у рибальського катера заглух двигун і він дрейфував у морі. Кориневич спростував інформацію про те, що рибалок затримали російські прикордонники.
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