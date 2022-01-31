В понедельник, 31 января, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым вводится обязательная проверка на алкогольное или наркотическое опьянение участников аварий с травмированными или погибшими. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отметим, что сейчас такое освидетельствование проводится на усмотрение полиции.

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 2,3 тысячи ДТП с пострадавшими, в которых 2 592 человека погибли. При этом особую опасность представляют лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Документом вводятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный процессуальный кодекс, обязывающие проводить освидетельствование водителей на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими.

В случае дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмировано одно или более лиц, осмотр лиц, управляющих транспортными средствами, с участием которых произошло такое происшествие, на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, проводится обязательно - независимо от оснований полагать, что такие лица находятся в указанном состоянии или под влиянием указанных препаратов.

Ранее мы писали о том, что во Львове 28 января произошла авария с участием сразу четырех автомобилей. У водителя микроавтобуса, перевозившего десять пассажиров, отказали тормоза, в результате чего он протаранил три машины, в том числе полицейский автомобиль.

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