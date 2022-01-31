У Китаї повідомили про нові випадки коронавірусу на Олімпійських іграх [ Редактировать ]
Китай повідомив про нові випадки Ковід-19 на Олімпійських іграх в Пекіні. Інфіковано вже 37 осіб серед спортсменів і персоналу.
Серед тих, хто має позитивні тести, - два українські тренери з біатлону, вони на самоізоляції. Нагадаю, влада Піднебесної запровадила суворі карантинні правила.
Учасники змагань можуть вільно переміщатися лише між місцем проживання та олімпійськими об'єктами на офіційному транспорті. Атлети здають тести щодня.
На трибуни допустять тільки місцевих уболівальників. Нагадаю, Ігри у Пекіні офіційно стартують 4-го лютого.
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До складу збірної увійшли чотири олімпійські чемпіони - біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко.
У разі отримання посилок - людей закликають відкривати їх на вулиці в захисних рукавичках, а упаковування викидати.
У разі отримання посилок, людей закликають відкривати їх на вулиці, у захисних рукавичках і викидати упаковку.