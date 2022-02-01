Масленицу, согласно традициям, начинают праздновать за 56 дней до Пасхи. Таким образом, в 2022 году Масленица выпадает на период с 28 февраля по 6 марта. 7 марта начнется Великий пост.

Масленица - это праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны. Традиционно Масленицу отмечают семь дней: масленичная неделя начинается с понедельника и заканчивается сожжением чучела в воскресенье.

Традиции праздники:

Праздничная неделя обычно начинается с понедельника и длится до воскресенья. В последний день гуляний обычно сжигают масленичное чучело. Каждый день наполнен особым смыслом и имеет собственные ритуалы.

Понедельник - встреча. В этот день ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин.

- встреча. В этот день ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Вторник - заигрыши или, по-простому, сватовство. В деревне в этот день устраивали смотрины.

- заигрыши или, по-простому, сватовство. В деревне в этот день устраивали смотрины. Среда - лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери.

- лакомка. В масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Четверг - разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок.

- разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок. Пятница - тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы.

- тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы. Суббота - золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок.

- золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Воскресенье - проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось - сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню.

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