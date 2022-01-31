За словами Енріке, вони стали не лише окрасою озера, але й туристичною принадою.

У пошуках тепла і риби тисячі пеліканів мігрують із морозної Канади до сонячної Мексики. На кілька місяців найбільше прісноводне озеро країни стає їхньою домівкою. Подивитися на птахів приїжджають жителі сусідніх міст і сіл. Але місцеві ще й хочуть привернути до них увагу міжнародного туриста. Що роблять, аби пеліканами зацікавилися іноземці - знає Марина Біленька.

Вдень пелікани насолоджуються мексиканською сієстою. Гойдаються на хвилях та гріються під лагідним сонечком. А ввечері злітаються до берегів на ситну вечерю.

Для цих водних птахів озеро Чапала - найбільша прісноводна водойма країни - стало другою домівкою. Перша - Канада. Але тамтешні морози для білосніжних пернатих не підходять.

Ана Лілія Манзо, мер міста Кохуматлан:

Міграцію ми спостерігаємо упродовж тривалого часу. Хоч і не досліджували цей феномен, але знаємо, що канадці цікавляться пташиним маршрутом. Адже траєкторія їх польоту схожа на шлях метеликів виду Данаїда монарх. Вони теж прилітають сюди.

Поруч із озером простягається острів Петатан, де переважно живуть рибалки. Пернатим гостям вони радіють і щодня влаштовують їм свято.

Енріке Мартінез, продавець риби:

Сюди нам привозять рибу, ми її обробляємо, відділяємо філе, відправляємо усе за кордон. А рештки дістаються пеліканам.

За словами Енріке, вони стали не лише окрасою озера, але й туристичною принадою. Жителі сусідніх містечок і сіл приїздять подивитися на птахів. Дорослі особини завдовжки сягають понад півтора метра. А з розкритими крилами завширшки - до трьох метрів . Щоб помилуватися зграями, туристи орендують човни, а потім обідають у місцевих ресторанчиках. Усе це - прибуток, якого так потребує регіон.

Ана Лілія Манзо, мер міста Кохуматлан:

Наплив туристів наразі мінімальний, та ми сподіваємося, що кількість інфікувань коронавірусом знизиться і ми зможемо скористатися цими останніми місяцями, коли пелікани будуть у нас. Вони повернуться до Канади у квітні.

Та поки що всі великі заходи в регіоні - під забороною на тлі поширення "Омікрону".

Ана Лілія Манзо, мер міста Кохуматлан:

А торік нам узагалі довелося все закрити на сезон, через велику кількість недужих.

Нині ж головне завдання місцевої влади, аби феномен пелікана став відомим на рівні штату, країни та усього світу. І став міжнародною туристичною принадою острова Петатан і озера Чапала.