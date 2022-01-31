Бывший полковник Национальной полиции Юрий Голубан задержан по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине.

Его задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, передает РБК-Украина.

На фото видно, что Голубан сидит с руками за спиной в присутствии полицейских из Департамента стратегических расследований.

В силовых структурах сообщили, что одним из задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков является Голубан. По данным следствия он может быть организатором, а также должен был привлечь к беспорядкам около 200 человек.

В понедельник, 31 января, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о подготовке массовых беспорядков в Киеве, а также ряде областей страны.

В частности, готовились драки с правоохранителями. Как сообщил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, во время протеста готовились жесткие столкновения с правоохранителями.

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