У Нью-Йорку стартувало засідання Ради безпеки ООН [ Редактировать ]
Українське питання на світовому порядку денному. Приблизно сорок хвилин тому в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку стартувало засідання Ради безпеки ООН. Його скликали Сполучені Штати - аби обговорити ситуацію на кордоні України й загрозу вторгнення. Результати переговорів стануть відомі пізніше, але вже зараз про можливі теми розкаже Дмитро Анопченко.
Скликати Радбез - ініціатива Сполучених Штатів. У представництві США при ООН, де організовували зустріч і весь минулий тиждень вели переговори з представниками інших країн, кажуть: чудово розуміють, що Росія має право вето й будь-яке рішення заблокує. Тому формального рішення сьогодні й не планується, прагнуть іншого. Гучно, з міжнародної трибуни, під час відкритого обговорення (а отже - в прямому ефірі) викласти факти накопичення військ. Поставити Росії пряме запитання: "Чи планується напад?" І почути відповідь.
Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:
Важливо, щоб інші члени ООН зрозуміли, що російська агресія підриває і їхню власну безпеку. Так, Росія сьогодні загрожує Україні та її суверенітету, але все набагато глибше: Москва підриває засадничі принципи ООН, що одна нація не може просто взяти й силою змінити кордони іншої й ніхто не може диктувати іншим, який вибір їм робити. Інакше відкриється скринька Пандори - і ось це вже всіх непокоїть.
США запропонували, щоб на самому початку про нинішню ситуацію на українському кордоні Радбезу доповіла особа незаангажована - заступник генсека ООН. Це дасть можливість об'єктивно оцінити стан справ. І такий аналіз усі вихідні готував секретаріат Об'єднаних Націй. Далі - дискусії. Чи можуть вони дійти до ідеї спрямувати в Україну "блакитні шоломи ООН", щоб попередити наступ чи зупинити його, якщо агресія почнеться? Відповідаючи на моє запитання, посол каже: поки що формальної пропозиції щодо цього немає.
Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:
Цього я не можу передбачити. Таке рішення має ухвалюватися з огляду на те, якого висновку дійде Радбез. Але наскільки я знаю, поки що ніхто не порушив формального питання щодо можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні.
Не під запис американські дипломати кажуть: надзвичайно важливо побачити, як поводитиметься і що говоритиме Китай. Адже, з одного боку, Пекін активно зближується з Москвою і здатен її підтримати; з іншого - готується до Олімпіади й точно не хоче загострення під час проведення ігор. Західна преса навіть писала, що було особисте звернення китайського керівництва: начебто просили Кремль утриматися від агресії й не псувати їм свято. І коли зараз щодо України відбувається відкрита дискусія, Піднебесна має визначити свою позицію.
Але чого самі американці, які ініціювали засідання, чекають від Радбезу, так це, по-перше - об'єднати країни світу в таку собі неформальну політичну "коаліцію проти нападу". А, по-друге, отримати від Росії чіткі запевнення. Адже обіцянки, які дадуть на такому рівні, мають незрівнянно більшу вагу.
по теме
Зібратися пропонують на початку наступного тижня. Аби обговорити агресивну поведінку Москви щодо України.
Російський сенатор Володимир Джабаров у коментарі "РІА-новості" заявив: готують відповідь. Та перед тим проконсультуються із власними союзниками. Зокрема, з Китаєм.
Україна запросила у Заходу - великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. Звернулася і до Німеччини. Та Берлін - Києву у зброї відмовив, натомість надішле - п'ять тисяч шоломів...
Весь цей тиждень тема ймовірної російської агресії була ключовою - і для українських політиків, і для західних. Фіналом могло б стати повідомлення, яке напередодні поширило Міноборони Росії.
Россия хочет отменить открытое заседание Совета Безопасности ООН