Річниця "Кривавої неділі": у Британії вшановують жертв

Лондондеррі - одне з найбільших міст Північної Ірландії. І саме тут відбулася чи не найболючіша подія в історії регіону. Про "Криваву неділю" тут згадки на кожному кроці. Це численні пам'ятники загиблим і картини на стінах будівель.