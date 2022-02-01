Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів [ Редактировать ]
Велика Британія виділить Україні 88 мільйонів фунтів стерлінгів. Кошти спрямують на те, щоб "знизити залежність від російських енергоносіїв".
Про це йдеться в офіційній заяві уряду Сполученого Королівства. Також прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав Кремль "відступити та розпочати діалог, аби уникнути подальшого кровопролиття".
Сьогодні урядовець відвідає Київ. Зокрема Джонсон проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
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Щеплені українці зможуть використати ці гроші на оплату освітніх і комунальних послуг.
За словами прем'єр-міністра Бориса Джонсона, у такий спосіб хочуть надіслати Кремлю, цитую: "чіткий сигнал".
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