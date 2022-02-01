До двох зросла кількість загиблих унаслідок вибуху в Запоріжжі. У лікарні померла одна із постраждалих, яка зазнала значних опіків тіла й дихальних шляхів. Причину та всі обставини пригоди встановлюють слідчі й експерти. У будинку тривають відновлювальні роботи.

Деякі мешканці вже повернулися додому. Усі подробиці з місця події - розповість Інна Гогой.

Після вибуху - минула третя доба. В будинку тривають відновлювальні роботи. Пошкоджені стіни закрили дерев'яними плитами. У третьому, четвертому та частково першому під'їздах - увімкнули електрику, відновили постачання води та тепла. Також встановили у будівлі маяки.

Сергій Польовий, директор департаменту з управління ЖКГ Запорізької міської ради:

Чтобы контролировать осадки по зданию. Дело в том, что пошла между вторым и третьим подъездом произошла трещина, возможно нарушены и фундаменты, то есть задача предприятий обследовать полностью все конструктивные элементы здания.

Олексій Федосов, заступник начальника оперативно-координаційного центру Гу ДСНС України в Запорізькій області:

Наразі комунальниками виконано ряд заходів щодо розчистки прибудинкової території До цього було здійснено аварійні роботи по закріпленню аварійних конструкцій механічними домкратами.

Частині мешканців уцілілих під'їздів дозволили повернутися додому. Ольга Когут - серед тих, кому пощастило більше. Жінка з жахом, згадує той трагічний ранок.

Ольга Когут, жителька Запоріжжя:

Вы представляете, что это такое, безусловно, во-первых, без пяти четыре утра. Естественно люди в основном, даже если кто и не спит, то в любом случае состояние более спокойное чем днем, поэтому конечно нервная система подорвана прилично.

Причини вибуху встановлюють слідчі та експерти. Попередньо, рвонув газ. Одна жінка загинула, ще двох з опіками ушпиталили. Сьогодні в лікарні померла одна з них. Постраждалим чиновники пообіцяли надати матеріальну допомогу.