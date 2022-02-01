В Бердянске, в районе "Третьего городского пляжа" и на Слободке, редкое природное явление - "блинчатый лед" засняли на видео.

Некоторые люди приняли льдины за "ледяных" медуз. Эти льдины появились на воде в результате редкого природного явления, которое называется "блинчатый лед".

Несмотря на опасения многих туристов и местных жителей, эти льдины не являются замерзшими медузами. Это блинчатый лед – сравнительно редкое для наших широт явление, которое может возникать на больших открытых водных пространствах, озерах и морях.

По их словам, чаще всего подобные "блины" встречаются в северных морях, но в этом году "посетили" и наш регион.

Такие диски формируются в те периоды, когда температура моря близка к нулю, а на воде при этом есть легкая волна. При таком раскладе сначала начинает образовываться тонкая маслянистая корочка – "сало", или смазочный лед, которая затем сбивается в характерный "блин" за счет сил поверхностного натяжения.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали инструкцию, что делать, если человек провалился под лед.

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