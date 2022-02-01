До України з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. З президентом Зеленським він обговорить агресивну поведінку Росії проти України. Раніше прессекретар президента України повідомив, що серед головних тем будуть шляхи деескалації та військово-технічна співпраця. До слова, перед зустріччю Джонсона та Зеленського - Велика Британія проанонсувала, що виділить для України 88 мільйонів фунтів стерлінгів - на підтримку енергетичної незалежності.