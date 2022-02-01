Збитків на два мільярди 200 мільйонів гривень завдало державі колишнє керівництво "Нафтогазу". Принаймні так вважають слідчі ДБР. Вони сьогодні з обшуками навідалися до колишнього голови держкомпанії - Андрія Коболєва. Кажуть, той - перевищив свої повноваження. Два роки тому підписав мирову угоду, за якою низці приватних компаній передали понад 300 мільйонів кубів державного газу - аби списати борг, що утворився ще 20 років тому. Сам Коболєв заявляє: жодних збитків через його дії держава не зазнала, а навпаки - зекономила.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:

Керівництво "Нафтогазу" за зверненням "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Саме на підставі рішення керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 млн куб. м природного газу.

Андрій Коболєв, колишній голова "Нафтогазу України":