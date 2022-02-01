ДБР навідалося з обшуками до колишнього голови "Нафтогазу" [ Редактировать ]
Збитків на два мільярди 200 мільйонів гривень завдало державі колишнє керівництво "Нафтогазу". Принаймні так вважають слідчі ДБР. Вони сьогодні з обшуками навідалися до колишнього голови держкомпанії - Андрія Коболєва. Кажуть, той - перевищив свої повноваження. Два роки тому підписав мирову угоду, за якою низці приватних компаній передали понад 300 мільйонів кубів державного газу - аби списати борг, що утворився ще 20 років тому. Сам Коболєв заявляє: жодних збитків через його дії держава не зазнала, а навпаки - зекономила.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
Керівництво "Нафтогазу" за зверненням "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. Саме на підставі рішення керівництва державної компанії Господарський суд міста Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 млн куб. м природного газу.
Андрій Коболєв, колишній голова "Нафтогазу України":
Команди "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько двох мільярдів гривень (в тому числі повернути понад 200 млн. грн. вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання... Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно.
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