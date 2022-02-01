Чоловік ніколи не працював у театрі, ще й державної мови не знає

Мистецький скандал у Черкасах. А все через персону нового директора обласного театру, якого днями більшістю голосів обрала конкурсна комісія. Кандидатурою нового керівника ошелешені не тільки актори, а й уся творча спільнота Черкас. Адже чоловік, окрім того, що ніколи не працював у театрі, ще й державної мови не знає до пуття. У закулісних чварах розбирався Станіслав Кухарчук.

…шановні, вийдіть на сцену, будь ласка.

Ще чинний директор і художній керівник Черкаського обласного театру Петро Ластівка проводить репетицію символічної вистави "Всі миші люблять сир". Восьмого лютого в нього спливає термін дії контракту, а на місце керівника конкурсна комісія днями обрала вже нову людину. Щоправда, акторів цей вибір просто ошелешив.

Сергій Бобров, актор Черкаського обласного академічного музично-драматичного театру:

Я не можу назвати це конкурсом, явно, що це заангажована якась акція, заангажований конкурс, де просто переміг кандидат, який не має ні фахової освіти, немає досвіду праці в театрі, не знає взагалі нічого про театр.

Перемогу в конкурсі за посаду виборов колишній заступник директора філармонії з господарської роботи Руслан Паскалов. Це відео трансляції самого відбору, де кандидат презентує свою програму розвитку театру. І робить це... російською.

Я вибачаюсь, я буду на російской мове! Вы знаете, всегда надо думать …ну вот, как можно продать продукт, если он не хороший и человеку не нравится.

Конкурсна комісія віддає Паскалову шість із дев'яти голосів, залишаючи чинного і ще п'ятьох претендентів позаду. Сам переможець пояснює: на участь у конкурсі його, економіста за фахом, підштовхнула любов до української культури.

Руслан Паскалов, кандидат на посаду директора Черкаського обласного академічного музично-драматичного театру:

Я культурі проробив 16 років …понімаєте вот, культура для мене рідна, поетому я так рєшіл я люблю украінскую культуру, украінскіє обичаї, звичаї …проробив, 16 років у мене стажу.

Очолював комісію начальник обласного управління культури Олександр Шабатін. На запитання - за кого віддав всій голос? - сором'язливо відмовчується. Мовляв, голосування було таємним.

Олександр Шабатін, начальник управління культури Черкаської ОДА:

Це було запропоноване одним із членів комісії. І задля, якраз уникнення у зв'язку із суспільним резонансом і задля уникнення подальших якихось ситуацій... - Тобто комісія вже була готова голосувати за Паскалова і знала наслідки цього? - Нє… Це ваш висновок!

А от членкині комісії Оксані Колісник приховувати нічого, вона і двоє її колег голосували за чинного директора театру. На думку жінки, Паскалова взагалі б мали зняти з конкурсу. Адже його кандидатура не відповідає одній із головних вимог:

Оксана Колісник, членкиня конкурсної комісії:

На момент того, як людина заявила, що вона не володіє, або стало очевидно, що вона не володіє достатньою мірою українською мовою - треба було просто поставити питання про зняття її з конкурсу.

Останнє слово в цій історії - за депутатами облради. На найближчій сесії - в березні - вони голосуванням ратифікуватимуть рішення конкурсної комісії.