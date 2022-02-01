Наші - у півфіналі! Збірна України з футзалу за крок до фіналу першості Європи. У чвертьфіналі хлопці здолали збірну Казахстану. Щоправда, матч видався "нервовим" - фінальний рахунок 5:3. З ким тепер зіграє наша збірна? - З Росією! Федерація - перемогла сьогодні грузинів. З росіянами українці зустрінуться вже цієї п'ятниці. Ну а поки наші хлопці ось так святкують перемогу!