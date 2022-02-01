Учні тісняться в непристосованій для навчання школі у селі Хмільник [ Редактировать ]
Не школа, а тісна рукавичка. Без спортзалу, актової зали, їдальні, та ще й у дві зміни. Так навчаються учні гімназії в селі Хмільник на Закарпатті.
Чому діти роками змушені сидіти спиною до вчителя? А чиновники на прохання про нову школу не реагують? Мар'яна Мартин розкаже більше.
У цій Хмільницькій гімназії навчаються 119 учнів. І зовні будівля має цілком пристойний вигляд. А от усередині
Наталія Золтан, директорка Хмільницької гімназії:
Наша школа побудована 1890 року, Вона ще побудована за чехословацького періоду. Дуже старенька школа, бачите стіни підтягують вологу. Нам цю треба вологу забрати.
У гімназії немає ні спортивної, ні актової зали. Ніде й харчуватися учням, бо їдальню довелося віддати під навчальний корпус.
Наталія Золтан, директорка Хмільницької гімназії:
Тут в нас навчається другий клас - це є приміщення їдальні, поруч у нас варочний цех.
Фасад старої їдальні тріщить по швах. У стінах - діри. А в цьому тісному кабінеті навчаються учні другого класу. І хоч би як гріли це приміщення, діти все одно сидять одягнені.
Наталія Золтан, директорка Хмільницької гімназії:
Тому що під нами підвал і трошки тягне в ноги.
Парт тут лише вісім. Більше розмістити просто ніде.
Мар'яна Мартин, кореспондентка:
У другу зміну в цьому класі навчаються чотирикласники. Їх більше, ніж учнів другого класу. Не 8, а 14, тому сидіти їм доводиться ось так, спиною до вчителя.
А першачки взагалі навчаються у приміщенні садочка, який за кілометр від основного корпусу гімназії. Вчителі кажуть: щоб розмістити всіх дітей, їм доводиться працювати у дві зміни.
Тетяна Данканич, вчителька Хмільницької гімназії:
Звичайно що це не зручно і для батьків, і для діточок, і для нас вчителів. До обіду настрибаються, набігаються дома. І на обід зібрати їх, коли ще прийде весна, сонечко пригріє на клас, діти тоді вже майже сонні на уроках.
Батьки кажуть - разом із колективом школи неодноразово зверталися до чиновників, аби ті зробили ремонт.
Роберт, житель села Хмільник:
Та вже всюди писали, нічого в нас не робиться.
Гімназія - на балансі Кам'янської територіальної громади. І там готують проєктно-кошторисну документацію для добудови навчального закладу. І хоч би як вони хотіли, каже голова ОТГ Михайло Станинець, необхідної суми на будівництво в них просто немає.
Михайло Станинець, голова Кам'янської ОТГ:
Проблема ця нажита роками, вона вже тягнеться 12 років. Там дуже багато проблем. До 20 млн треба на це. Будемо звертатися у всі джерела, які можемо.
Але спочатку проєктно-кошторисну документацію для добудови школи потрібно затвердити на сесії громади. А потім хочуть подати документи - на участь у президентській програмі "Велике Будівництво".
Роберт, учень Хмільницької гімназії:
Я мрію, щоб у нас нарешті появився свій клас.
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