Тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до півтори тисячі євро.

100 євро за відмову від імунізації. Так в Італії каратимуть невакцинованих громадян від 50 років.

Із 15 лютого особи цієї вікової категорії мають показати сертифікат про щеплення, аби потрапити на робоче місце. Якщо ж документа немає, працівника мають відсторонити без збереження зарплати. А тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до півтори тисячі євро.