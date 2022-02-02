В Італії каратимуть штрафами невакцинованих громадян від 50 років [ Редактировать ]
100 євро за відмову від імунізації. Так в Італії каратимуть невакцинованих громадян від 50 років.
Із 15 лютого особи цієї вікової категорії мають показати сертифікат про щеплення, аби потрапити на робоче місце. Якщо ж документа немає, працівника мають відсторонити без збереження зарплати. А тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до півтори тисячі євро.
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З них більшість - майже 4 мільйони - бустерні дози.
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