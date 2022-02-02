День сурка: главные приметы и факты 2 февраля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
2 февраля отмечается День сурка - считается, что он может рассказать, когда наступит весна, так как является своеобразным "экватором" между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием.
Традиционно День сурка очень популярен в США и Канаде, хотя пришел он в эти страны из Европы. В Древнем Риме приближение весны предсказывали ежи, в Германии - барсуки, а в Штатах в этом вопросе было принято ориентироваться на поведение сурков.
Приметы на День сурка
Основная интрига Дня сурка - увидит ли животное свою тень 2 февраля. Именно это является ориентиром, будет ли весна в этом году ранней, либо ожидание затянется.
- солнечный день – сурок отбрасывает тень, животное пугается ее и уползает назад в норку: весна будет поздней;
- пасмурный день – не видно тени: весна будет ранней.
Современные синоптики скептически относятся к этой примете, отмечая, что сурок нередко "ошибается", но эта традиция продолжает оставаться актуальной.
Кроме того, считается, что чем крепче мороз 2 февраля - тем быстрее придет весна, а теплый день говорит о предстоящих морозных и снежных днях.
Погода в День сурка 2 февраля
На День сурка в Украине ожидается небольшое похолодание, сопровождающееся снегопадами.
Осадки 2 февраля ожидаются по всей территории Украины. На юге и юго-востоке – мокрый снег с дождем. В остальных регионах – снег ночью и мокрый снег днем.
Читайте также, что нельзя делать в магическую дату пяти двоек 02.02.2022.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 2 февраля, в Украине погоду будут определять два циклона
Тамтешні новорічні святкування мають багато відмінностей від звичних для нас. Приміром, датування. Якщо в нас розпочався тільки 2022 рік, там уже 4720-ий. Ба більше, святкують щороку в різні дати.
Сьогодні - перший день Свята весни, або Нового року за місячним календарем. Традиційно низка країн Азії та численні азійські діаспори по всьому світу святкуватимуть настання року тигра.
Масленицу, согласно традициям, начинают праздновать за 56 дней до Пасхи
Вона працювала із 15 прем'єрами Британії й 13 президентами США. Об'їхала всю планету, не маючи паспорта. А вже за тиждень встановить новий рекорд Британії як монарх, який править Британією - понад 70 років.