2 февраля отмечается День сурка - считается, что он может рассказать, когда наступит весна, так как является своеобразным "экватором" между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием.

Традиционно День сурка очень популярен в США и Канаде, хотя пришел он в эти страны из Европы. В Древнем Риме приближение весны предсказывали ежи, в Германии - барсуки, а в Штатах в этом вопросе было принято ориентироваться на поведение сурков.



Приметы на День сурка

Основная интрига Дня сурка - увидит ли животное свою тень 2 февраля. Именно это является ориентиром, будет ли весна в этом году ранней, либо ожидание затянется.

солнечный день – сурок отбрасывает тень, животное пугается ее и уползает назад в норку: весна будет поздней;

пасмурный день – не видно тени: весна будет ранней.

Современные синоптики скептически относятся к этой примете, отмечая, что сурок нередко "ошибается", но эта традиция продолжает оставаться актуальной.

Кроме того, считается, что чем крепче мороз 2 февраля - тем быстрее придет весна, а теплый день говорит о предстоящих морозных и снежных днях.

Погода в День сурка 2 февраля

На День сурка в Украине ожидается небольшое похолодание, сопровождающееся снегопадами.



Осадки 2 февраля ожидаются по всей территории Украины. На юге и юго-востоке – мокрый снег с дождем. В остальных регионах – снег ночью и мокрый снег днем.

Читайте также, что нельзя делать в магическую дату пяти двоек 02.02.2022.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.