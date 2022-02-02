На Волині бракує сімейних лікарів. Особливо в селах. Із тамтешніх амбулаторій масово звільняються медики. А на вакантні місця хорошого фахівця навіть не заманити. Чому - з'ясовували мої колеги.

Оце наша амбулаторія, яка обслуговувала чотири тисячі населення.

Колись у цій амбулаторії в селі Чорниж працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра.

Тетяна Демчук, медсестра Чорнижівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

В нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою, а зараз я працюю за всіх одна: і прибираю, і стерилізую, і на виклики хожу, й маніпуляції всі виконую. Я лікування не назначаю. Я тільки виконую всі назначення лікарів.

Та призначати лікування нікому. З медзакладу звільнилася єдина сімейна лікарка.

Лідія Винарська, жителька села Чорниж:

Мучимося, виживаємо. Хто як може. В когось десь може є якийсь знайомий, хтось сусід сказав - мені помогло - отак ми робимо.

Селяни нарікають - тепер до сімейного лікаря треба їхати за пів сотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнижа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації.

Валентина Гриценя, жителька села Чорниж:

В моєї дочки сьогодні була температура 39 - не знаємо навіть куди звернутися. Ми її садовимо на автобус - і вона автобусом поїхала у Луцьк. І ти ж у Луцьк приїдеш, тебе там ніхто не прийме. Всі кажуть: "іди до свого сімейного лікаря".

Роботу амбулаторії тимчасово зупинили. Лікаря в селі немає вже майже рік.

Валерій Руцький, заступник начальника управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації:

Ми не можемо направити силою нікого розумієте. По всій Волинській області не вистачає приблизно 38 лікарів. Громади повинні, які утримують на їхньому балансі. Вони повинні продумувати, як зацікавить того лікаря.

У Чорнижі лікареві пропонують роботу в амбулаторії, службовий автомобіль і житло. Та їхати туди все одно охочих нема.

Михайло Лобода, заступник Колківського селищного голови:

Ми написали в усі медичні установи, які ми знаємо із запитом щодо спрямування їхніх спеціалістів до нас сюди на місця. Після звернення, на жаль, поки що ми відповіді не отримали. Чекаємо.

Через відсутність сімейного лікаря в Колківській громаді вже закрили дві з п'яти амбулаторій. Аби приміщення медзакладу в Чорнижі не занепадало - його утримують місцеві - сподіваються, що лікар до них все ж таки приїде, і в розпал пандемії вони лікуватимуться у своєму селі.