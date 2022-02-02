Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА [ Редактировать ]
В среду, 2 февраля, правительство согласовало назначение нового главы Киевской ОГА.
Об этом свидетельствует решение правительства.
Кабинет министров согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации. Сейчас он исполняет обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.
На данный момент главой Киевской областной государственной администрации является Василий Володин.
Решение о назначении нового главы ОГА принимает президент Украины.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Государственного бюро расследований.
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