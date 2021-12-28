За Олександра Гогілашвілі взялися в ДБР [ Редактировать ]
За Олександра Гогілашвілі взялися в ДБР. Про досудове розслідування щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ - першим повідомив нардеп Дмитро Разумков у Телеграмі. У ДБР нам цю інформацію підтвердили. Кажуть, звільненому чиновнику закидають дві статті - службове підроблення та перевищення повноважень. Нагадаю - Олександр Гогілашвілі осоромився на блокпосту на Донбасі. Його автомобіль зупинили для перевірки документів. А він - влаштував скандал із лайкою, бо його, мовляв, не впізнали. Поліцейські все зафільмували - і Гогілашвілі став відомим на всю країну. І після розголосу чиновника звільнили.
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Так красномовно заступник міністра МВС, Олександр Гогілашвілі - представляється правоохоронцям на одному з блокпостів Донеччини. Силовики зупинили автівку для перевірки документів - стандартна процедура на в'їзді до зони Операції Об'єднаних Сил.
Днями на блокпосту в Краматорську чиновник влаштував розбірки з правоохоронцями - обурився, що ті його не впізнали й зупинили для перевірки документів. Там було все - і погрози, і лихослів'я.
Своє крісло чиновник втратив через специфічний дрескод своєї помічниці. Вона з'явилася на робочу зустріч із львівським міським головою у надто відвертій сукні, що спричинило справжній шторм у соцмережах.
Днями на блокпосту в Краматорську Гогілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями - обурився, що ті його не впізнали й зупинили для перевірки документів.
На блокпосту в Краматорську зам влаштував розбірки з правоохоронцями. Там було все - і погрози, і відбірна лайка, і обурення, що підлеглі його... не впізнали. Та ще й посміли зупинити й перевіряти документи.
В сети опубликовали новое видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили. Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Патрульные полицейские остановили автомобиль чиновника для проверки документов. Это разозлило замминистра, который начал оскорблять копов и спрашивать, почему они "не узнали начальство"