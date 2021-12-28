За Олександра Гогілашвілі взялися в ДБР. Про досудове розслідування щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ - першим повідомив нардеп Дмитро Разумков у Телеграмі. У ДБР нам цю інформацію підтвердили. Кажуть, звільненому чиновнику закидають дві статті - службове підроблення та перевищення повноважень. Нагадаю - Олександр Гогілашвілі осоромився на блокпосту на Донбасі. Його автомобіль зупинили для перевірки документів. А він - влаштував скандал із лайкою, бо його, мовляв, не впізнали. Поліцейські все зафільмували - і Гогілашвілі став відомим на всю країну. І після розголосу чиновника звільнили.