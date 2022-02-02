Канада поступово долає "Омікрон" [ Редактировать ]
Канада поступово долає "Омікрон". Головна санітарна лікарка країни Тереза Там заявила, що канадці вже досягли піку інфікувань цим штамом, і надалі кількість заражень піде на спад. Усе завдяки запровадженим карантинним заходам. За даними канадських науковців, "Омікрон", попри більшу заразливість, не призводить до зростання госпіталізацій.
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