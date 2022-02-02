А от у законослухняній Норвегії більшість COVID-обмежень скасовують. З такою заявою виступив тамтешній прем'єр-міністр Йонас Гар Стере. Рішення він пояснив тим, що навіть якщо в країні відбудеться сплеск захворюваності на коронавірус, це навряд чи поставить під загрозу норвезьку систему охорони здоров'я. Через це - в країні знову відкриються парки, ігрові зали та атракціони. Без обмежень запрацюють усі заклади, де раніше була лімітована кількість сидячих місць для гостей. Віддалений режим роботи більше не буде обов'язковим, а в закладах освіти - скасовують правила соціальної дистанції. І зрештою, туристам при в'їзді до Норвегії більше не потрібно буде здавати тест на COVID.