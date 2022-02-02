Кордон Сполучених Штатів патрулюватимуть роботи-пси [ Редактировать ]
Кордон Сполучених Штатів патрулюватимуть роботи-пси. Зокрема, охоронятимуть ділянки південно-західної межі країни. Роботів розробили інженери, які входять до підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США. Псів використовуватимуть у небезпечних зонах - аби не ризикувати життям прикордонників. Роботи оснащені датчиками, гаджетами та камерами - і здатні в реальному часі передавати відео й іншу інформацію людині, яка ними керує. Їхня вага - 45 кілограмів. А працювати вони можуть як на асфальті, так і на траві. Також вони легко переміщуються схилами.
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