Кордон Сполучених Штатів патрулюватимуть роботи-пси. Зокрема, охоронятимуть ділянки південно-західної межі країни. Роботів розробили інженери, які входять до підрозділу Міністерства внутрішньої безпеки США. Псів використовуватимуть у небезпечних зонах - аби не ризикувати життям прикордонників. Роботи оснащені датчиками, гаджетами та камерами - і здатні в реальному часі передавати відео й іншу інформацію людині, яка ними керує. Їхня вага - 45 кілограмів. А працювати вони можуть як на асфальті, так і на траві. Також вони легко переміщуються схилами.