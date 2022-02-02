Вільна від карантину відтепер Данія. Країна, першою в ЄС, скасувала всі протиепідемічні заборони. До того - від масок і ковід-сертифікатів відмовилися й у Великій Британії. Про часткове послаблення карантину оголосили Норвегія, Фінляндія і Франція. Чому країни, попри поширення "Омікрону", скасовують обмеження та як на це реагують експерти? - далі.

Без масок і Ковід-сертифікатів. Данія - перша країна ЄС, яка скасувала всі карантинні обмеження. І це попри те, що лише за минулу добу в країні з населенням приблизно шість мільйонів зафіксували понад 40 тисяч нових інфікувань. Мовляв, кількість госпіталізованих то не збільшується. Влада запевняє: суспільство готове "жити з вірусом", тим паче вже сформувався колективний імунітет. А рівень вакцинації в країні справді високий: понад 60 відсотків данців зробили вже й бустерне щеплення.

Для мене найкраще - що більше не потрібно носити маски. Принаймні тепер у нас є вибір.

Більшість карантинних обмежень скасовують і в Норвегії. Відновлюють роботу всі заклади культури. А щоб потрапити до країни, більше не потрібно здавати тест на вірус. А інфіковані Ковідом мають відбути лише чотири дні самоізоляції.

Так важко повірити та усвідомити, що це вже реальність. Добре знати, що ти можеш вийти на роботу. - Це неймовірно. Тепер ми щасливі. Нарешті влада нас послухала.

Однак усе ж таки кілька обмежень залишили: дотримуватися дистанції та носити маски в людних місцях. Нічні клуби відчинили, але танцювати там не дозволили, принаймні ще два тижні.

Паал Івер Мангеруд, менеджер нічного клубу:

До того часу, як скасують це обмеження, у нас залишиться тільки третина гостей, яких ми зазвичай могли прийняти. А це великі фінансові втрати.

Відмовилися від Ковід-сертифіката, як пропуску на масові заходи, й у Великій Британії. Там теж рекомендують, проте не зобов'язують, носити маски в громадських місцях. Однак така тенденція до "всескасування" обурює експертів ВООЗ.

Тедрос Аданом Гебреїсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:

Ми занепокоєні тим, що в деяких країнах з'явилася думка, ніби завдяки вакцинації, а також через високу трансмісію і менш тяжкий перебіг "Омікрону", запобігати поширенню вірусу вже не потрібно. Однак що більше інфікувань, то більше смертей. Ми не закликаємо жодну країну знову запроваджувати локдауни, лише просимо захищати своїх людей, використовувати всі методи, а не тільки вакцини. Для будь-якої країни передчасно оголошувати перемогу.

Попри застороги науковців, країни й далі скасовують карантинні обмеження. Фінляндія так само вже оголосила про послаблення, а слідом за нею і Франція.