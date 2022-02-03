США споряджають війська до Східної Європи – речник Пентагону [ Редактировать ]
США споряджають війська до Східної Європи.
Таке заявив речник Пентагону - Джон Кірбі. За його словами, 2 тисячі американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини.
А також близько тисячі армійців перекинуть із Німеччини в Румунію. Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірбі зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою.
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