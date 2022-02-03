Отмена призыва в армию с 2024 года: Резников назвал причины [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему военный призыв планируют отменить. Об этом сказал в ходе брифинга.
Так, власти хотят перейти к формированию профессиональной армии.
ВСУ состоят из трех категорий:
- Самая маленькая - это призыв. Люди, которые по старой традиции могут быть приглашены в центры комплектации и полтора года нести службу. Их сегодня 10% от численности ВСУ (261 тысяча).
- Контрактники - парни и девушки, которые заключают контракт от 8 месяцев до 3 лет.
- Те, кто несут службу более 10 лет.
Идея указа Зеленского заключается в том, что в течение 4 лет в спокойном плановом режиме мы должны перейти к формированию профессиональной армии. Это даст нам возможность отказаться от срочного призыва, от краткосрочных контрактов и сделать службу в ВСУ привлекательной, интересной профессией.
Он сообщил, что в министерстве сейчас работают над законопроектами.
Начиная с того, чтобы начать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек 3-3,5 месяца. После подготовки они не попадают в срочный призыв.
Резников заявил, что с 2024 года в Украине могут вообще отказаться от срочной службы.
Служба в ВСУ должна быть интересной, контракт должен быть от 10 лет, тогда есть смысл инвестировать в подготовку, в жилищную программу, денежное обеспечение.
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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