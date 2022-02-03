Олімпійські ігри 2022: до Китаю терміново вилетить біатлоністка Анастасія Меркушина [ Редактировать ]
232 випадки коронавірусу вже виявили серед спортсменів та членів делегацій, які приїхали на Олімпіаду в Пекіні. З них одинадцятеро у лікарні.
Як розповів голова Олімпійської медичної експертної комісії Браян Макклоскі, серед ушпиталених важких немає. На карантині і відома українська біатлоністка Олена Білосюк.
Вона здала позитивний тест напередодні. Тож 5-го лютого до Китаю терміново вилетить біатлоністка Анастасія Меркушина, вона була у резервному списку. Нагадаю, церемонія відкриття Олімпіади відбудеться у п'ятницю.
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