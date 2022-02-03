Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что у стран Европы появилась возможность взять под контроль распространение коронавируса COVID-19 и даже положить конец пандемии. Об этом сообщает новостное агентство "Интерфакс".

Такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к Омикрону. Благоприятным фактором есть и скорое окончание зимы.

Эта ситуация, в которой мы еще во время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность добиться долгого периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже при появлении более опасного штамма.

Отмечается, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, следить за появлением новых штаммов.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в 2022 году. Это произойдет при условии, если странами будут приняты комплексные меры для борьбы с COVID-19.

Кроме того, штамм коронавируса "Омикрон" перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Потому новый вариант может положить ей конец в Европе. К марту 2022 года штамм "Омикрон" может заразить 60% жителей территории Европы.