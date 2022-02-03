НАБУ объявило в розыск депутата Кузьминых из "Слуги народа" (видео) [ Редактировать ]
Источник: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск народного депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
3 февраля 2022 года НАБУ объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ.
28 января НАБУ сообщило, что при получении взятки в размере 558 тыс. грн детективы задержали действующего народного депутата Сергея Кузьминых. Тогда его отпустили из-за депутатского иммунитета и вызывали повесткой в следственные органы. С тех пор народный депутат повестки игнорирует, в органы следствия не появляется.
По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медицинское оборудование в больницы Житомирской области, этот вопрос надо предварительно согласовать с одним из народных депутатов Украины. Вскоре такой "контакт" между парламентарием и представителем компании произошел. Депутат Кузьминых пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.
Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между нардепом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн. грн.
В ответ нардеп намекнул, что его "услуги" не являются бесплатными и составляют 30% от сумм договоров, заключенных с больницей. После получения оплаты от больницы по одному из тендеров (за систему ультразвуковой диагностики), нардеп попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.
Кузьминых планировал применить такую же схему и в отношении других договоров в будущем, в частности, на поставки МРТ (30% от 37,499 млн грн - 11,25 млн. грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (30%,19 млн грн - 398,33 тыс. грн).
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "шокирован" тем, что его однопартийца - народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ во время получения взятки.
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