В городе Николаев на территории воинской части нашли повешенным военнослужащего. Об этом сообщает местное новостное агентство "Новости-N".

Младший сержант служил в части по контракту. В настоящее время проводится ряд экспертиз для установления всех обстоятельств страшного инцидента.

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта, который служит по контракту, уроженца Черкасской области.

Отмечается, что сейчас сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по ст. 115 "Умышленное убийство".

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Кроме того, в Одесской области после новогоднего застолья умер военнослужащий. На сегодня проверяется версия о халатности командования воинской части, по данному факту полиция еще 30 декабря открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство".