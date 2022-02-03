В Британии искусственный интеллект "научился" писать программный код [ Редактировать ]
Британская компания искусственного интеллекта DeepMind научила нейросеть писать программный код. Она приняла участие в конкурсе среди других программистов. Об этом сообщает издание The Verge.
Таким образом, нейросеть успешно выполнила задачу среднего уровня и попала в 54% лучших программистов. Конкурсы проводились на платформе Codeforces, где программисты со всего мира имели возможность проверить свои навыки. Искусственный интеллект принял участие в 10 тестах и не используя никаких шаблонов - сгенерировал совершенно новый код.
Отмечается, что главный научный сотрудник DeepMind Ориол Виньялс заметил, что исследования находятся на ранней стадии. В то же время компания продолжит развивать свой искусственный интеллект, чтобы он стал еще более гибким для лучшего решения задач во время кодирования.
Читайте также, компания DeepMind, принадлежащая Alphabet (владелец интернет-гиганта Google), создала систему искусственного интеллекта AlphaCode, которая способна сама писать компьютерные программы, ориентируясь на предложенное пользователем описание задачи.
Кроме того, американская корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) создала новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который должен будет помочь в развитии машинного обучения и создании метавселенной.
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