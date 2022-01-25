Meta создала новый суперкомпьютер (видео) [ Редактировать ]
Источник: Meta
Американская корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) создала новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который должен будет помочь в развитии машинного обучения и создании метавселенной. Об этом сообщается в корпоративном блоге компании Марка Цукерберга.
Суперкомпьютер RSC оснащен 760 системами NVIDIA DGX A100, которые дают мощность 6 тыс. графических процессоров (GPU). На данный момент это делает его пятым самым мощным суперкомпьютером в мире. Компьютер в 20 раз мощнее, чем тот, который Meta использует сейчас.
Суперкомпьютер от Meta сможет обучать модели искусственного интеллекта (AI) с более чем триллионом параметров размером до эксабайта - это примерно 36 тысяч лет видео в высоком разрешении.
Также RSC будет использоваться в разработке AI для распознавания речи, голосового перевода в реальном времени, выявления вредоносного контента.
В Meta обещают, что к концу 2022 года RSC станет самым мощным компьютером в мире. Когда работы по его созданию будут завершены, в нем будет мощности на 16 тыс. GPU. Он сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду.
Meta is announcing the AI Research SuperCluster (RSC), our latest AI supercomputer 💻 for AI research. RSC will allow our researchers to do new, groundbreaking experiments in #AI. Learn more about RSC and the important role it will play: https://t.co/l9CcQuFLyM pic.twitter.com/gD8Ve74ZqQ— Meta AI (@MetaAI) January 24, 2022
Напомним, что в июле 2021 года "Подробности" сообщали, что в Китае создали самый мощный квантовый суперкомпьютер в мире.
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