Американская корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) создала новый суперкомпьютер AI Research SuperCluster (RSC), который должен будет помочь в развитии машинного обучения и создании метавселенной. Об этом сообщается в корпоративном блоге компании Марка Цукерберга.

Суперкомпьютер RSC оснащен 760 системами NVIDIA DGX A100, которые дают мощность 6 тыс. графических процессоров (GPU). На данный момент это делает его пятым самым мощным суперкомпьютером в мире. Компьютер в 20 раз мощнее, чем тот, который Meta использует сейчас.

Суперкомпьютер от Meta сможет обучать модели искусственного интеллекта (AI) с более чем триллионом параметров размером до эксабайта - это примерно 36 тысяч лет видео в высоком разрешении.

Также RSC будет использоваться в разработке AI для распознавания речи, голосового перевода в реальном времени, выявления вредоносного контента.

В Meta обещают, что к концу 2022 года RSC станет самым мощным компьютером в мире. Когда работы по его созданию будут завершены, в нем будет мощности на 16 тыс. GPU. Он сможет обрабатывать 16 ТБ информации в секунду.

