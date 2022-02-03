Підвищити зарплати поліцейським пропонують київські депутати [ Редактировать ]
Підвищити зарплати київським поліцейським. Таке звернення сьогодні київські депутати подали до уряду. Бо зараз заробітки правоохоронців - замалі. У середньому - 14 тисяч гривень. А це - навіть менше, аніж середня зарплата по країні. Відтак у поліції - масові звільнення. Комісія Київради з питань правопорядку - пропонує підвищити зарплату поліцейським до 25 тисяч, а патрульним - до 20.
Олександр Плужник, голова постійної комісії з питань законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами:
Якщо брати в порівнянні з іншими правоохоронними структурами, то поліцейські знаходяться на найнижчому фінансовому забезпеченні у державі. А це напряму залежить і ефективність роботи поліції й наша безпека в місті. І спокій громадян. Направили звернення до Кабміну і на ВР з проханням терміново розглянути питання додаткового питання фінансування поліцейських - не тільки в Києві.
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