Підвищити зарплати київським поліцейським. Таке звернення сьогодні київські депутати подали до уряду. Бо зараз заробітки правоохоронців - замалі. У середньому - 14 тисяч гривень. А це - навіть менше, аніж середня зарплата по країні. Відтак у поліції - масові звільнення. Комісія Київради з питань правопорядку - пропонує підвищити зарплату поліцейським до 25 тисяч, а патрульним - до 20.

Олександр Плужник, голова постійної комісії з питань законності, правопорядку та зв'язків з правоохоронними органами: