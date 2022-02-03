Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев Днепре, отказался от всех своих прежних показаний. Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства к защите днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот", - написал он в Telegram.

Новый адвокат якобы уже заявил, что считает подзащитного потерпевшим, пишет Страна.

"Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - цитирует издание адвоката.

Адвокат упомянул ст. 406 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), ст. 408 (Дезертирство), ст. 425 (Халатное отношение к службе), ст. 426 (Превышение власти).

"Все то, что он (Рябчук, - ред.) дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части", - добавил защитник.

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

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